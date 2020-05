Ignazio La Russa, vice presidente del Senato, ha parlato a Radio Kiss Kiss, attaccando pesantemente i colori bianconeri: “Inter-Juve del 2018? La Juve non ha bisogno di aiutini, ma secondo me c’è qualcuno più realista del re: tutto fila sempre liscio finché la Juve non ha bisogno di un aiutino, che quasi sempre arriva. Inutile portare esempi contrari, che sono quasi sempre ininfluenti”.