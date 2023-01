Intervistato a margine dell'avvio della campagna elettorale di Fratelli D'Italia per le Regionali in Lombardia, il presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, Ignazio La Russa si è dilungato sul tema del nuovo stadio di Inter e Milan.



SAN SIRO - "San Siro non va abbattuto. Ma al tempo stesso, serve un nuovo stadio. Quindi, la mia proposta, che ho già fatto al sindaco Beppe Sala, è di tenere il primo e farne un secondo. Anche in altre parti d'Europa ci sono due stadi a poca distanza l'uno dall'altro".



SALA NON SI NASCONDA - "Sala non deve più nascondersi dietro a un dito. Decida cosa vuole fare con San Siro, se vuole abbatterlo abbia il coraggio di dirlo. Ma la smetta di nascondersi dietro al governo perché, in questa faccenda, l'esecutivo non c'entra nulla. È una questione milanese e basta".



NESSUN VINCOLO - "Lo conoscete. È un campione di comunicazione, ma non c'è nessun vincolo. La soprintendenza si era già espressa in merito e non c'è l'intenzione di porne uno".