"Per come sta procedendo la vicenda, Glielo posso dare per certo: San Siro non sarà mai abbattuto". A parlare, in un'intervista al Corriere della Sera è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che già in precedenza era intervenuto sul futuro dello stadio milanese, smentendo il vincolo annunciato dal sottosegretario Sgarbi.



"Ma quella è una vicenda che non riguarda il governo ma il comune di Milano, a cui spetta la decisione finale sullo stadio - ha aggiunto - Ho parlato da milanese, così come avevo già parlato col sindaco Sala esponendo la mia idea di costruire il nuovo stadio accanto a quello di San Siro".