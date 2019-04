Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva del caso Icardi e si è concentrato in particolare sulle parole di Luciano Spalletti dopo la sconfitta subita contro la Lazio: "La società ha ricomposto la vicenda, l'errore clamoroso l'ha fatto Spalletti non portandolo in panchina. Casomai lo decidono i medici, non l'allenatore. Secondo me Spalletti è in confusione. È una vergogna sentir dire che si perde anche con Icardi, è una dichiarazione che non ho sopportato, perché se è vero che con Icardi in campo abbiamo perso, con lui e soprattutto grazie a lui abbiamo anche vinto. Mi sono fatto piacere Spalletti a tutti i costi pur avendo qualche riserva, ma a questo punto mi vengono in mente anche i suoi trascorsi passati, come con Francesco Totti. Lui vede nel giocatore il nemico numero uno".