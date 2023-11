Tredici partite, contando anche la scorsa stagione, che la Salernitana non porta a casa i tre punti. I granata, ultimi in classifica, cercano il successo contro la Lazio senza vittorie e reti nelle ultime due uscite. Per i bookie sarà colpo biancoceleste, come nelle ultime due sfide all’Arechi, con il segno «2» offerto a 1,77 su Scommessemania, quota che sale a 1,81 contro la prima vittoria di mister Inzaghi vista tra 4,50 e 4,60 volte la posta. Nel mezzo, il primo pari in massima serie tra i due club, dato a 3,65. Grande equilibrio tra il No Goal, leggermente vantaggio a 1,84 sul Goal fissato a 1,86. Avanti anche l’Under 2.5 – dell’ultimo precedente – a 1,80 su un match con almeno tre gol proposto a 1,90. Ciro Immobile – a segno nelle ultime due in terra campana - cerca il centesimo gol in trasferta in Serie A, dato a 2,50, seguito in quota dall’altro centravanti, Valentin Castellanos, a 2,75. Tra i padroni di casa il timbro dell’ex Antonio Candreva si attesta a 6.