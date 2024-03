La Salernitana fa causa a Boulaye Dia: chiesto un risarcimento di 20 milioni di euro

La Salernitana fa causa a Boulaye Dia. Il club guidato da Danilo Iervolino ha chiesto un maxi-risarcimento di 20 milioni di euro all'ex attaccante del Villarreal, che sabato 2 marzo si è rifiutato di entrare in campo nella sfida contro l'Udinese, finita 1-1. Sarà il Collegio Arbitrale a dirimere la controversia: la mossa della Salernitana è mirata ad ottenere il dimezzamento dell'ingaggio che i campani dovranno corrispondere a Dia da qui a giugno, ovvero 4 mensilità. Si tratta di oltre 300mila euro.



I MOTIVI DELLA CAUSA - La Salernitana, tramite i legali della società Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Rino Sica, ha chiesto al Collegio un maxi-risarcimento di circa 20 milioni di euro, cifra pari all’investimento fatto in estate per riscattare il centravanti dal Submarino Amarillo. Questo perché il comportamento che ha obbligato il club a metterlo fuori rosa porterà a una svalutazione del cartellino, causando, in vista di una cessione in estate, una minusvalenza al club. Dia ha il contratto in scadenza con la Salernitana il 30 giugno 2026.