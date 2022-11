E’ notizia delle ultime ore che, dopo esser stato una delle sorprese di questo primo spezzone di stagione, il laterale della Salernitana Pasquale Mazzocchi sarà costretto ad un lungo stop: il giocatore nella giornata di ieri si è sottoposto ad un intervento per ricostruire il legamento collaterale del ginocchio destro, e per questo probabilmente non potrà tornare in campo prima di Febbraio-Marzo.



Per questo motivo il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis si sarebbe subito messo alla ricerca di un sostituto ideale del mancino da affiancare a Bradaric, ed in grado di innalzare il livello tecnico della fascia destra granata. Attualmente il nome in cima alla lista dei granata, anche se ovviamente nei prossimi giorni il cerchio potrebbe allargarsi, è quello di un attuale giocatore della Fiorentina: stiamo parlando dell’ex di turno Luca Ranieri, tornato a Firenze in estate senza però trovare troppo spazio.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore, che è in uscita dalla Fiorentina, potrebbe arrivare a Salerno senza troppe complicazioni. Un altro profilo seguito da vicino dai campani è infatti anche quello di Augello della Sampdoria, ma a causa della difficile situazione di classifica dei blucerchiati diventa chiaramente un obiettivo molto complicato.