Boulaye Dia e la Salernitana vanno avanti insieme, ma solo perché l'uno non può fare a meno dell'altra. La squadra di Paulo Sousa naviga nei bassifondi della classifica dopo le prime cinque partite con tre pareggi e due sconfitte, mentre il senegalese, 16 gol lo scorso anno e uno alla prima giornata nella stagione corrente, non può permettersi di rimanere inattivo fino a gennaio.



IERI IN GRUPPO - Così la diplomazia ha fatto il suo corso, con l'attaccante che si è riunito ai compagni dopo settimane di incertezza, polemica e non meglio precisati problemi di livello personale che lo hanno trattenuto in Francia dopo la sosta nazionali. Teoricamente Dia è pronto per giocare ed è ufficialmente convocato per l'Empoli, a maggior ragione dato che Ikwuemesi si è fermato in allenamento e non sarà della partita contro l'Empoli.



NUOVO ACCORDO - L'estate scorsa la clausola rescissoria sul contratto dell'ex Villarreal era di 25 milioni e scadeva nella parte finale di luglio; quest'anno, dopo la mancata cessione al Wolverhampton che aveva offerto un prestito gratuito con riscatto a 18 milioni, la nuova cifra non si dovrebbe discostare troppo dai 20 e servirà alla Salernitana per registrare una plusvalenza sensibile sui 12 sborsati per riscattare il bomber. Così, magari a salvezza acquisita, si chiuderà un capitolo che i tifosi si auguravano potesse essere solo memorabile per via dei tanti gol.