La Salernitana rincorre la salvezza: Inzaghi dovrà affidarsi ad esperienza e personalità

Quindici partite a disposizione sarebbero più che sufficienti per agguantare una salvezza distante appena cinque punti. L’obiettivo per la Salernitana è ripetere l’impresa di due anni fa. Serviranno carisma ed esperienza, Pippo Inzaghi dovrà fare tesoro anche dell’ultima esperienza in Serie A, alla guida di un’altra campana, il Benevento, e chiusasi con una dolorosa retrocessione. I giallorossi infatti dilapidarono un vantaggio rassicurante sulla zona salvezza, vincendo appena una partita nel girone di ritorno. Il trainer piacentino dovrà affidarsi ai calciatori più esperti e carismatici, soprattutto quelli che hanno già vissuto le due precedenti salvezza. Il tecnico piacentino può poi contare su due rientri importantissimi, quelli di Boulaye Dia e Lassana Coulibaly.



L’attaccante senegalese ha ritrovato la convocazione nel match di domenica scorsa a Torino, giocando anche una mezzora. Era stato fermo praticamente un mese per un infortunio muscolare, saltando anche la Coppa D’Africa. In una squadra che ha il secondo peggior attacco del campionato (19 gol segnati), il ritorno di Dia può essere fondamentale. Lo scorso anno l’ex Villarreal ha segnato 16 gol, ora è fermo a 4. Anche nel mese di settembre si era fermato per un problema fisico, probabilmente anche frutto di una scontentezza per la mancata partenza verso la Premier League nel mercato estivo (lo voleva il Wolverhampton). La Salernitana contava di ricavare almeno 20 milioni, con la presenza di una clausola da 25 in estate, abbassata a 21 nel mercato di gennaio; l’ex ds Morgan De Sanctis aveva speso 16 milioni per prelevarlo dal Villarreal. L’infortunio di Dia ha certamente complicato le cose a gennaio. Alla fine l’attaccante è rimasto e dovrà rimettersi in gioco, segnare tanto potrebbe aiutare la Salernitana a salvarsi, ma anche lui a trovare acquirenti in vista di una partenza la prossima estate. La Coppa D’Africa l’ha giocata, fermandosi ai quarti di finale col Mali, Lassana Coulibaly. Il giocatore ha saltato cinque partite, ma ora è tornato e mira a riprendersi una maglia a centrocampo. È stato protagonista di entrambe le salvezze, soprattutto l’anno scorso con 3 gol. Anche l’ex Angers ha avuto richieste sul mercato ma la Salernitana non ha voluto privarsene. Come Dia e Coulibaly, lo scorso anno c’erano anche Ochoa, Fazio, Gyomber, Kastanos e Candreva. Il 38enne portiere messicano, che lo scorso anno ha soffiato il posto a Sepe, divenendo leader e idolo dei tifosi, è rientrato alla grande dall’infortunio alla spalla che lo ha messo ko tra novembre e dicembre. Nella seconda parte di campionato 2021/22 Federico Fazio era salito in cattedra, dopo un iniziale periodo di ambientamento. Sia nello scorso torneo che in quello in corso, l’ex Roma sta facendo i conti con gli acciacchi fisici dell’età. La stima di Sabatini lo ha rimesso al centro del progetto e ora sta recuperando da un problema fisico. Anche Gyomber è ai box per un’operazione chirurgica, lo slovacco ha giocato tanto e bene in questi due anni, smentendo chi non lo riteneva adatto alla Serie A. Kastanos si è guadagnato il posto da titolare prima con Nicola, poi con Sousa e anche con Inzaghi. Dopo i 7 gol e i 5 assist dello scorso anno, Antonio Candreva si sta confermando ad alti livelli, con 6 gol e 4 assist; la Lazio lo avrebbe rivoluto portare in biancoceleste, ma la Salernitana ha detto no.



Ovviamente potranno essere importanti anche calciatori esperti come Costil, Boateng, Basic e Weissman con esperienze in grandi club, trofei e presenze anche in competizioni europee.