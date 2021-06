La Salernitana rischia la Serie A, Benevento e Cittadella osservano. L'avvocato Eduardo Chiacchio, legale delle Streghe, monitora; il dg dei veneti Setfano Marchetti, invece, dice la sua a la Gazzetta dello Sport: "Siamo alla finestra, se ci sarà modo di fare qualcosa non ci tireremo indietro. Bisogna però capire prima di tutto come finirà la vicenda Salernitana, quindi chiarire i metodi di ammissione-ripescaggio. Di certo seguiamo la cosa, vedremo come si svilupperà. È inutile mettere il carro davanti ai buoi".