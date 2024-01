La Salernitana sbotta, l'ad Milan: 'Non c'è il rosso di Maggiore, Gatti andava espulso. Arbitro viziato'

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato a DAZN dopo il ko contro la Juve: "Soddisfatti della squadra, Inzaghi come la società è arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi, che ci hanno penalizzati, come il rosso a Maggiore e il mancato rosso a Gatti. Da domani inizieremo a chiedere spiegazioni a chi di dovere. L'espulsione? C'era un netto fallo su Simy in precedenza. L'arbitro ha avuto un atteggiamento viziato nei nostri confronti, vedi i richiami a Costil. Domani esporremo le nostre perplessità".



SU SABATINI - "Ritorno importante, ricordiamo il team che fece per la cavalcata della salvezza di due anni fa. Sta lavorando per rafforzar la squadra assieme al presidente Iervolino, aspettiamo già i primi frutti nella settimana".



SULLA SALVEZZA - "Ci crediamo, lo ha detto anche Sabatini, così come Iervolino. La classifica è corta"