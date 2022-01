Dopo i contatti di quest'estate, la Salernitana è pronta a fare un tentativo per Davide Santon, in scadenza di contratto con la Roma e fuori dal progetto giallorosso. Il nuovo ds Walter Sabatini ha inserito anche il nome del terzino nella lista degli acquisti, ma prima il giocatore dovrà risolvere il contratto con i giallorossi. E' questo il nodo che blocca anche possibili piste estere come il Karagümrük alla finestra da tempo.