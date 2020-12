Prima con due punti di vantaggio sulla concorrenza, la Salernitana domani tenta l’allungo nell’incontro casalingo con il Cittadella. Pur in assenza di pubblico, all’Arechi la squadra di Castori ha lasciato ben poco agli avversari, vincendo tre partite (senza considerare il 3-0 a tavolino con la Reggiana) e pareggiando solo all’esordio con la Reggina. I bookmaker però non credono ancora fino in fondo alle possibilità dei granata, basti guardare le quote preparate dagli analisti per la gara di domani. Salernitana favorita, ma con ampie riserve: il segno «1» vale 2,37, il «2» del Cittadella non è lontano, a 3,11, il pareggio è a 3,15. Stesso fondo di scetticismo che caratterizza anche le quote per il primo posto, nelle quali la Salernitana è ancora molto lontana dalle favorite: davanti a tutte c’è il Lecce, a 4,25, seguito dal Monza a 5,00 e dall’Empoli a 5,25. La Spal reduce da cinque vittorie di seguito è adesso a 6,50, il Brescia (oggi a ben 11 punti dalla vetta, anche se con una partita in meno) è dato a 14. La Salernitana è soltanto la sesta scelta, a 16. Le prossime partite diranno se l’occhio dei bookmaker sarà stato lungimirante, o se dovranno precipitosamente aggiornare le quote.