E' cominciato in maniera più che positiva il campionato della Salernitana, chiamata in questa stagione a confermarsi dopo il miracolo salvezza di pochi mesi fa. Dopo sette giornate e altrettanti punti conquistati, la formazione granata fa visita al Sassuolo per inseguire il secondo successo di questo campionato. I betting analyst vedono favorita però la formazione neroverde, il cui successo vale 2,07 la posta. Una vittoria esterna dei campani si gioca invece 3,48. Più alta la quota del pari, fissata a 3,79. Prevale l'Over 2.5 nella gara di domenica pomeriggio, proposto a 1,67, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,17. Avanti anche il Goal, a 1,60, contro il No Goal a 2,32. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 7,30, seguito dal 2-1 in favore del Sassuolo a 8,90, mentre l'1-0 vale 9,20 volte la posta. Tra i principali candidati al gol, nei padroni di casa attenzione a Pinamonti, la cui rete si gioca a 2,75. Negli ospiti Piatek vede la marcatura a 3,50, mentre per Dia la quota sale a 3,60.