In campo a fare festa è il Napoli, che batte 2-0 la Sampdoria e si rialza dopo la sconfitta con l'Inter. Ma ci sono altre emozioni a muovere Marassi, il ricordo di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, scomparsi dopo una lunga malattia. E proprio sull'ex attaccante, ultimo in ordine di tempo a lasciarci, si sono concentrati gli ultimi pensieri dei tifosi sugli spalti.



Da brividi quello che ha fatto nei minuti finali dell'incontro la Gradinata Sud, lanciando il celebre coro che aveva accompagnato le prodezze del campione: "Luca Vialli Luca Vialli alé alé. Noi ti amiamo, ti adoriamo, tu sei meglio di Pelé". Il coro risuona in tutto lo stadio, l'ultimo tributo per un giocatore, un uomo entrato nel cuore del popolo blucerchiato e non solo.