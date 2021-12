, che può anche non essere (e non potrà esserlo), costosa. Oppure con una robusta serie di 'pagherò' da incastrare tra presenze e risultati della squadra (i famosi o famigerati, fate voi, bonus) e al servizio di un Rinascimento giallorosso. Ma come? Direte voi? La Roma non era rinata a Bergamo? Sì, è così. E anche ieri ha giocato la sua onesta partita mourinhana, resa meno affilata dall'atteggiamento tattico della Samp di D'Aversa: tutti là dietro beli stretti e poi via, scattare come una molla se capita l'occasione. E' il limite tra la miglior capacità della Roma – la ripartenza veloce e tecnica – e le difficoltà di dover costruire gioco quando i costruttori di gioco (Pellegrini) e i distruttori di avversari (Spinazzola) non ce l'hai.- a trapanare un avversario solido, organizzato e fin troppo (il portiere) ostruzionista.Per carità, tutte cose che ci stanno nel pallone e alle quali non si riesce a controbattere se non si hanno le armi giuste. E la Roma, di fatto, ha solo punte. E Mourinho quelle usa, che altro deve fare? Oddio,– a un certo punto erano 3 più Zaniolo e Micky e in panchina aveva ancora Carles Perez e Borja Mayoral, un po' troppo - infilando dentro un pedalatore. E forse invece di Felix (l'idea era puntare sul guizzo, ma Borja Mayoral ha in testa movimenti sconosciuti al giovinotto) poteva fare un primo cambio diverso. Però è vero che se non ha tolto uno degli attaccanti è perché non si sente garantito.– oltre al gol mi è piaciuto – e la crescita generale dal punto di vista della convinzione sì vista eccome, nelle ultime partite. Però è anche vero che si continua a galleggiare sull'emergenza.Arriverà a gennaio? Sperare e lecito, esserne convinti molto meno. Ma è Natale e a Natale tutto può succedere. A proposito: auguri a tutti voi, amici di Calciomercato.com!