Dopo un lungo tira e molla e le insicurezze derivanti dall’atteggiamento del nuovo presidente blucerchiatocon una nota ufficiale il club ha deciso di fare definitivamente chiarezza e porre fine alle più recenti speculazioni. “. Infatti, dopo il comunicato ufficiale dello scorso 19 luglio,(con Federcalcio, Lega e tutto il settore femminile), la loro professionalità nonché la regolarità stessa della competizione. Proprio nelle ultime settimane si è aperta un’opportunità di dialogo, favorita da alcuni nuovi potenziali investitori. Intanto le nove atlete tesserate hanno già sostenuto le visite mediche e riprenderanno gli allenamenti a Bogliasco con tutte le facilities che il club mette loro a disposizione: staff tecnico, atletico e medico oltre alle proprie strutture sportive”.- Una presa di posizione ufficiale e certamente importante, che non risolve tuttavia per il momento il problema legato alle strutture nelle quali le giocatrici della Samp dovrebbero allenarsi e poi disputare le proprie partite casalinghe in vista dell’inizio della stagione, previsto per il prossimo 16 settembre. A tal proposito,, Assessore allo Sport del capoluogo: “Dopo la recente manifestazione di impegno finalizzata a una soluzione espressa dalla nuova proprietà, è auspicio della nostra amministrazione che la Sampdoria Women possa disputare il prossimo campionato di Serie A, dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione. Un’annata che, nonostante le vicissitudini societarie, ha visto la squadra guidata da mister Salvatore Mango mostrare grandissima professionalità e uno speciale attaccamento alla maglia.Sono in contatto con i massimi vertici della Lega nazionale dilettanti Liguria e. È volontà condivisa trovare un campo di casa a Genova, qualora, come ci auguriamo, si trovi l’intesa per permettere alla Sampdoria Women di proseguire la propria esperienza”.- Concetti puntualmente rafforzati pure dalla giunta regionale presieduta daldopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione a discapito del Parma, che a questo punto rischia di vedere sfumare le ultime possibilità di ripescaggio e dovrà rassegnarsi a prendere parte al campionato di B.