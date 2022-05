Seduta di allenamento per la Sampdoria di Marco Giampaolo a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter, che concluderà la stagione dei blucerchiati. Dal centro sportivo di Bogliasco non arrivano novità particolarmente incoraggianti sulle condizioni di salute di Francesco Caputo che, salvo colpi di scena, dovrebbe saltare l’appuntamento di San Siro a cusa di un problema ad un piede, alla pari di Gabbiadini, Conti, Sensi, Giovinco e Supryaga.



Questo il report del club: "Dopo una lunga riunione in sala video e la consueta fase di riscaldamento atletico, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo 2 del “Mugnaini” incentrata su lavori tecnico-tattici e finalizzazioni in vista della partita con i nerazzurri. Specifici programmati per Francesco Caputo, Andrea Conti, Sebastian Giovinco e Stafano Sensi; percorso di riabilitazione anche sul campo per Manolo Gabbiadini. Assente Vladyslav Supryaga, impegnato con l’Ucraina Under 21 nella preparazione alle gare di qualificazione agli Europei di categoria. Domani, sabato, la squadra sosterrà al mattino la rifinitura quindi, nel pomeriggio, partirà in pullman alla volta del capoluogo lombardo".