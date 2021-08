C'è anche il volto dinel precampionato rossonero: approfittando delle assenze forzate di Kessie (Olimpiadi) e Bennacer (Covid), il centrocampista triestino si è ritagliato un ruolo da protagonista nelle amichevoli disputate sin qui dalla formazione di Stefano Pioli. Anche da fuori ruolo, perché dalla posizione di mezz'ala interpretata sia a livello giovanile che nelle sue più recenti esperienze con Pordenone e Spezia, il prodotto del vivaio milanista- Loha provato a riaverlo con la medesima formula della passata stagione, quella del prestito, ad inizio mercato l'E questa convinzione è cresciuta col passare delle settimane, con Pioli sempre più convinto dalla duttilità mostrata dal ragazzo ma anche in ragione di una finestra di trasferimenti particolarmente complicata e avara di risorse.in un periodo particolarmente delicato della stagione e con un calendario che riserverà diversi big match in Serie A., anche se l'idea di Maldini e Massara sarebbe di arrivare ad un calciatore con compiti principalmente di costruzione, un'alternativa all'algerino più che all'ivoriano., la risorsa interna e la riscoperta che può diventare il jolly inaspettato per questo Milan.riaprendo dunque le porte di una cessione in prestito per il suo classe '99. In tal senso,, che sarebbe disposta ad assicurarsi il calciatore dell'Under 21 senza farne perdere il controllo al Milan. Chiacchiere, valutazioni, ma al momento quella di Pobega è l'estate della riconquista.