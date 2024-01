La Sampdoria aspetta un'offerta per Ricci: può arrivare dal Fatih Karagumruk

La Sampdoria spera di poter sbloccare il suo mercato anche con l'uscita di qualche giocatore che sino ad oggi ha reso meno delle aspettative. E' il caso ad esempio di Matteo Ricci, centrocampista arrivato come possibile titolare della formazione di Andrea Pirlo, che lo aveva già allenato in Turchia, e mai decisivo a Genova.



Proprio in Turchia, e proprio al Fatih Karagumruk, ex squadra di Pirlo e del giocatore, potrebbe tornare Ricci. Alla Samp infatti nei prossimi giorni, scrive La Repubblica, potrebbe arrivare un’offerta per il calciatore, che venerdì potrebbe partire ancora titolare nella partita con il Parma.