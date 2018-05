Ci sono tanti giocatori tra le fila dell'Empoli che hanno suscitato l'interesse della Sampdoria. Uno ad esempio è lo sloveno Zajc, ma negli ultimi giorni è salito alla ribalta anche il nome di Ismael Bennacer, centrocampista algerino cresciuto nel vivaio dell'Arsenal e autore di una stagione importante in Serie B con la maglia azzurra. I toscani avevano speso soltanto un anno fa 1 milione di euro per il giocatore: si tratta di un'operazione che ha dato grande soddisfazione al club del presidente Corsi, perchè ad oggi il suo valore si è già triplicato.



Secondo pianetaempoli.it la squadra di Andreazzoli però non sarebbe intenzionata a lasciar partire Bennacer. Gli azzurri potrebbero prendere in considerazione proposte soltanto da alcuni interlocutori, e comunque a patto che l'eventuale futuro acquirente lasci il calciatore in prestito per un'ulteriore stagione al Castellani. Sul franco-algerino pende poi anche una clausola piuttosto curiosa: l'Arsenal potrebbe assicurarsi nuovamente il cartellino del giocatore se decidesse di mettere sul piatto un'offerta identica a quella di un eventuale concorrente.



L'interesse della Sampdoria però è reale e concreto. Gli uomini mercato blucerchiati lavoreranno per capire se ci sono i margini per imbastire una trattativa, ma dovendo tenere sempre presente la volontà dell'Empoli, deciso a resistere agli assalti per Bennacer o, alla peggio, di cederlo mantenendolo in prestisto ancora per un campionato.