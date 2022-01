La Sampdoria ha un'idea ben precisa per il suo centrocampo. Il nome è quello di Stefano Sensi, regista dell'Inter in cerca di continuità dopo i tanti acciacchi fisici delle ultime stagioni. Il giocatore piace molto ai blucerchiati, che avrebbero preso contatti con i nerazzurri sottoponendo la loro classica offerta: prestito secco fino a giugno.



Secondo Il Secolo XIX il Doria vorrebbe fare leva sul poco spazio che Sensi avrà nel centrocampo dell'Inter da qui a giugno, e sulla sua volontà di mettersi in mostra per rientrare nel giro della Nazionale. Da Corte Lambruschini, adesso, attendono una risposta dal calciatore, dal suo agente e dal club, che risparmierebbe parte dell'ingaggio dell'ex Sassuolo. Lo stipendio per sei mesi di Sensi si aggira attorno al milione di euro.