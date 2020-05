Che non si tratti di un periodo particolarmente semplice per Omar Colley è abbastanza facile da intuire. Il difensore gambiano della Sampdoria, risultato in passato anche positivo al Coronavirus e oggi guarito, ha ripreso gli allenamenti, ma con un ‘ostacolo’ in più. Si tratta del Ramadan, la ricorrenza pilastro dell’Islam, iniziata il 23 aprile e che durerà un mese, sino al 23 maggio. Durante questo periodo il centrale blucerchiato – musulmano praticante – rispetterà alla lettera i dettami che prevedono il digiuno totale dall’alba al tramonto.



Il Ramadan in questo senso comprende anche l’astinenza dai liquidi. Negli ultimi giorni Colley però ha ripreso gli allenamenti, tra l’altro scegliendo, per le due giornate di lavoro, anche l’ultima fascia oraria, quella più calda. Per questo motivo la Sampdoria ha consigliato al giocatore di bere e idratarsi al termine della seduta.



Colley però secondo Il Secolo XIX non ha voluto concedersi sgarri, e avrebbe declinato il suggerimento. Anche questo sarà un aspetto da valutare alla ripresa, anche se il Ramadan si sta avviando alla conclusione e Colley, da buon professionista, ha già riscontrato la problematica nelle scorse stagioni, imparando a autogestirsi. Lo scorso anno ad esempio durante il periodo di digiuno il difensore ha affrontato due partite, contro Chievo e Juve. L’altro musulmano blucerchiato, Leris, è meno rigido rispetto al compagno e al termine dello sforzo fisico si concede un po’ d’acqua.