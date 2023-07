Lacontro laIl club blucerchiato, come noto, essendo retrocesso si è trovato a dover rispettare diversi paletti burocratici. Uno è ladel paracadute nella misura del 10%. Essendo tale bonus per le squadre di fascia C pari a 25 milioni di euro, si tratta di 2.5 milioni di euro in meno. Il taglio esiste dal 2008 e deriva dalla Legge Melandri, ed è giustificato con la mutualità interna prevista dal Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B. Una situazione che la Sampdoria non approva, tanto è vero che la società di Radrizzani e Manfredi haal Collegio di Garanzia dello Sport. Di seguito il testo del comunicato pubblicato dal CONI:"Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere dalla odierna ricorrente, al momento della sua iscrizione al Campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente.La ricorrente, U.C. Sampdoria S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso con declaratoria:– dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligarla, al momento della sua iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento di “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B;– di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti".