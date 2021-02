Era già successo quattro stagioni fa, ma quest'anno la Sampdoria vuole bissare la visita del 5 novembre 2016, quando la società blucerchiata era stata ricevuta in udienza da Papa Francesco. Quel giorno erano presenti, oltre ai giocatori, anche lo staff e alcuni componenti della famiglia Ferrero. Adesso il Doria , su spinta del Viperetta, vuole tornare in Vaticano.



L'incontro è stato programmato prima della Lazio, e sarebbe stato promosso dallo stesso Ferrero che, a sentire Il Secolo XIX, intrattiene buoni rapporti con la Santa Sede e alcune sue emanazioni, come Propaganda Fide. A testimonianza ci sarebbe il Battesimo, proprio in Vaticano, di suo figlio Oscar da parte del cardinale Comastri.