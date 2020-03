Nei giorni scorsi aveva fatto parecchio rumore un'inchiesta relativa agli stipendi non ancora pagati da alcune società di Serie A ai calciatori, relativi al mese di febbraio. Tra i club incriminati figurava anche la Sampdoria di Massimo Ferrero.



In realtà, secondo Il Secolo XIX il club di Corte Lambruschini non avrebbe particolari problemi. Stando al quotidiano, il Doria paga gli emolumenti a 60 giorni: il mese di gennaio sarebbe stato versato con qualche giorno di anticipo mentre febbraio solitamente viene accreditato dal 25 aprile in poi.