Dopo parecchi anni di reciproca collaborazione, come noto la Sampdoria e la Joma hanno deciso di interrompere il loro rapporto, nonostante gli spagnoli detenessero ancora un'opzione per la stagione 2021. I blucerchiati e il marchio, di comune accordo, hanno però deciso di interrompere il percorso, anche perchè la Joma si concentrerà più sul running.



Il nuovo sponsor tecnico sarà la Macron, e logicamente c'è grande attesa su quelle che saranno le novità introdotte dal brand tutto italiano, grande protagonista in Serie A (dove firma numerose società). Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, la linea da allenamento e per il tempo libero ricalcherà molto da vicino le linee già viste con la Joma: colori scuri, blu e nero, molto semplici e puliti.



La linea della fedeltà alla tradizione verrà seguita anche sulla maglia da gara, blu la prima, bianca la seconda. Anche in questo caso, non ci saranno particolari innovazioni, verrà scelta una linea classica. La terza maglia, invece, sarà nera. La divisa rossa verrà probabilmente scelta per la successiva stagione, quella 2021-2022.