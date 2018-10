Quella di lunedì sera al Ferraris con la Spal è stata la prima rimonta 'completa' della Sampdoria in questa Serie A. Il successo ottenuto dai blucerchiati rovesciando l'iniziale 0-1 firmato Paloschi è stato preziosissimo dal punto di vista mentale, perchè ha dimostrato che la squadra di Giampaolo segue l'allenatore anche quando la situazione si complica. E per un tecnico è già un buon biglietto da visita. In stagione però la Samp aveva già raddrizzato un'altra circostanza complessa: la reazione contro la Fiorentina aveva portato in dote l'1-1, e la prima rimonta (seppur parziale) in stagione.



La rimonta è un fondamentale che il Doria targato Giampaolo possiede da tempo. Sotto la gestione del mister di Giulianova sono state ben 16 le gare riportate sui giusti binari dai blucerchiati su un totale di 83 partite di campionato, ossia il 19%. L'anno migliore sotto questo punto di vista, ricorda Il Secolo XIX, è stato il primo dell'attuale mister alla guida del club di Corte Lambruschini: furono ben undici, compresi i due esaltanti successi con Sassuolo (da 0-2 a 3-2) e Roma, oltre che l'indimenticabile successo 1-2 in trasferta a San Siro contro l'Inter. L'anno scorso invece il computo si ferma a 3: Benevento e Atalanta al Ferraris, Torino fuori, e tutte comprese tra fine agosto e metà ottobre.



Altro particolare da notare è che delle 16 rimonte ottenute ben 10 hanno avuto come teatro lo stadio di Marassi, e addirittura 7 si sono concluse con un successo doriano. Nel suo stadio, la Sampdoria è un cliente scomodo davvero per chiunque. "Merito del nostro pubblico", ha sempre dichiarato Giampaolo. E le statistiche sembrano dargli ragione.