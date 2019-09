Sono ore di riflessione in casa Sampdoria, dopo l'ennesima sconfitta che ha affossato i blucerchiati in classifica complicando il cammino della squadra di Eusebio Di Francesco. Cruciale per il destino dell'allenatore sarà la prossima partita, quella in programma sabato a Verona con l'Hellas.



In caso di risultato negativo nel match contro i gialloblù, il tecnico blucerchiato potrebbe essere esonerato dalla dirigenza doriana. In queste ore a Genova si rincorrono i nomi per il possibile sostituto: uno è Beppe Iachini, ma secondo Sky Sport la Samp avrebbe già individuato in Stefano Pioli l'alternativa all'ex mister della Roma.