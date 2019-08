Il summit di mercato a Genova tra la dirigenza della Sampdoria e mister Eusebio Di Francesco ha prodotto un nome ben preciso per l'attacco blucerchiato. Da Bogliasco hanno deciso di riportare al Doria Gregoire Defrel, rientrato alla Roma dopo una buona stagione alla corte di mister Giampaolo.



Secondo Sky Sport la Samp si sarebbe convinta a fare un sacrificio per acquistare l'attaccante francese classe 1991. Il giocatore è nel mirino del Sassuolo, e i giallorossi chiedono tra i 13 e i 14 milioni di euro per l'ex Cesena e Parma. L'operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, oppure a titolo definitivo. La Sampdoria però ha rotto gli indugi, e lavora al gran ritorno di Defrel.