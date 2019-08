Torino e Sampdoria in quest'estate si sono sfidate per diversi attaccanti esterni: se per Simone Verdi sono i granata a essere in netto vantaggio nella trattativa, per ​François Kamano sono invece i blucerchiati i favoriti a portare a termine la trattativa con il Bordeaux.



Classe 1996, Kamano era stato proposto dal proprio entourage al Torino nelle scorse settimane: il direttore sportivo Massimo Bava ha valutato il possibile affare ma ha preferito concentrarsi su Simone Verdi.