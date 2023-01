La Sampdoria è in pressing per Aleksandar Dragovic, difensore classe '91 della Stella Rossa e pallino di Dejan Stankovic. I blucerchiati insistono per il giocatore sul quale c'è anche il Siviglia, ma la Samp è in netto vantaggio e potrebbe affondare il colpo già nei prossimi giorni.



LA FORMULA E LA CONCORRENZA - Il club spagnolo tiene ancora aperto uno spiraglio perché la Sampdoria sta provando fino all'ultimo a chiuderla in prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo, come invece vorrebbe la Stella Rossa. Alla fine però si dovrebbe trovare un punto d'incontro, probabilmente la Samp si convincerà a prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.