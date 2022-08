La Juventus è alle prese con un autentico rebus a centrocampo e, per questo, sta bloccando anche il mercato in uscita di giocatori che potrebbero trovare spazio, anche in prestito, in altre squadre di Serie A. È il caso di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 corteggiato e richiesto in prestito dalla Sampdoria che ora è in stand-by in attesa di capire se i bianconeri daranno il via libera all'addio.