La Sampdoria invita Olly allo stadio: il vincitore di Sanremo vuole esserci

La fede calcistica di, il cantante genovese fresco vincitore di Sanremo, non è mai stata un segreto. L'artista, che ha trionfato sabato scorso all’Ariston con il brano Balorda Nostalgia, è un tifoso dichiarato della. Il suo successo al Festival è stato celebrato non solo dal club blucerchiato, ma anche da tanti protagonisti della storia doriana: da Roberto Mancini fino al presidente Manfredi, che ha condiviso una foto con Olly e la maglia della Sampdoria, scattata a Marassi in occasione della sfida con il Mantova.In realtà, Olly è spesso. Federico Olivieri, questo il suo vero nome, è un grande appassionato del club doriano. Per questo motivo, la Sampdoria lo ha invitato venerdì sera al Ferraris, in occasione della sfida contro il Sassuolo. Il cantante farà di tutto per esserci e ricevere l'abbraccio del pubblico blucerchiato, ma i suoi impegni post-Sanremo rendono la sua presenza ancora incerta.

Secondo Il Secolo XIX, nel caso in cui Olly riuscisse a essere presente, non si esibirà ma riceverà unda parte della tifoseria doriana, con modalità ancora da definire. Comunque la sua presenza allo stadio,se dovesse essere impossibilitato venerdì sera, eventualmente sarebbe solo posticipata ad una delle prossime gare casalinghe della Samp.