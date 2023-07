Obiettivo difesa per la Sampdoria, che è alla ricerca di un centrale da affidare ad Andrea Pirlo. Uno dei nomi circolati con maggior insistenza negli ultimi giorni è quello di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, già transitato a Genova durante l'era Giampaolo. Il difensore piace ai blucerchiati, ma la richiesta del club neroverde è fuori portata.



Secondo Sampnews24.com il Sassuolo avrebbe sparato alto per Ferrari, chiedendo una cifra fuori portata per la Samp, e il Doria avrebbe così deciso di mollare la presa per virare su altri obiettivi di mercato.