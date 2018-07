La Sampdoria ha ormai trovato l'accordo per il sostituto di Duvan Zapata: sarà Defrel, attaccante classe 1991 della Roma. A mancare invece è ancora la pedina che prenderà il posto di Lucas Torreira: si tratta di una decisione fondamentale, che la Samp non vuole affrettare. Tra i candidati è forte il nome di Pedro Obiang, ma la trattativa con il West Ham non è delle più semplici.



In questo caso, a fare pressioni sul club inglese proprietario del cartellino sarebbe lo stesso calciatore, desideroso di tornare alla Samp. Ancora ieri il centrocampista spagnolo avrebbe ricordato agli Hammers la sua voglia di ritornare a Genova. Il club londinese, però, non ha necessità di vendere e potrebbe cedere Obiang soltanto alle sue condizioni: a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 12 milioni - un'eventuale trattativa potrebbe diminuire le pretese del West Ham sino a circa 10 milioni, ma non di meno - e soprattutto non accettando il prestito con obbligo di riscatto che tanto ingolosisce i blucerchiati.



Secondo La Repubblica la Samp è arrivata ad offrire 8 milioni e mezzo, che diventerebbero 9 dal momento che i blucerchiati vantano con il West Ham un credito dimezzo milione di euro, e sarebbe pronta a prendere in considerazione l'ipotesi prestito, ma non vorrebbe andare oltre questa cifra. La trattativa comunque è destinata a proseguire: Obiang piace molto a Sabatini, che voleva portarlo alla Roma, e ha già l'avvallo di Giampaolo.