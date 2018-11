La trasferta diha regalato una bella sorpresa alla, ma più in generale agli appassionati di calcio che si interrogavano in merito alle condizioni di salute di Walter. Il dirigente blucerchiato era stato infatti ricoverato lo scorso 10 settembre in un ospedale della Capitale in seguito ad una crisi respiratoria molto significativa.Da qualche settimana Sabatini è tornato a casa, per osservare un periodo di assoluto riposo, ma ieri la Sampdoria al momento del suo arrivo a Roma ha trovato una lietaad attenderla. Nell'albergo in zona Vittoria era presente proprio Sabatini, per salutare la squadra, come testimonia la foto pubblicata su Instagram dal club genovese.Grandi abbracci e baci con i giocatori, rimasti molto legati al dirigente, poi l'ex direttore di Roma e Inter si è intrattenuto brevemente con Giampaolo, Osti e Romei. Oggi Sabatini non sarà allo stadio, le sue condizioni non lo permettono ancora, ma aver, in vista del pieno rientro, forse già a gennaio.