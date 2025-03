La Sampdoria rischia la Serie C: tensione dopo lo 0-3 col Frosinone, lanciati bengala contro i giocatori

Getty Images

E' notte fonda per la Sampdoria. Nella 31a giornata di Serie B i blucerchiati hanno perso 0-3 contro il Frosinone a Marassi, tra i fischi e la contestazione dei tifosi. E' l'undicesima sconfitta in campionato arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza, la sesta partita senza vittorie: l'ultimo successo è di inizio febbraio contro il Modena.. E la società sta facendo delle riflessioni sulla posizione dell'allenatore.

- Per la prima volta nella sua storia la Sampdoria rischia seriamente di scendere in Serie C.. La società aveva deciso di andare avanti con Pirlo che l'anno prima aveva conquistato i playoff, dopo le prime tre giornate di campionato senza vittorie arriva il primo cambio in panchina, nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia eliminando il Como: fuori Pirlo, dentro Sottil. L'avventura in coppa continua grazie alla vittoria nel derby, ma in campionato la Samp va avanti tra alti e bassi; a dicembre siamo già al terzo allenatore della stagione, con Semplici che prende il posto dell'esonerato Sottil arrivato dopo sei partite senza successi. L'avventura in Coppa Italia finisce agli ottavi di finale contro la Roma, in campionato è ancora tutto aperto e la Samp proverà fino alla fine a evitare la sua prima retrocessione in C.

- Nella gara contro il Frosinone i tifosi hanno sostenuto e incitato la squadra fino al terzo gol del Frosinone arrivato all'85', è stato il momento in cui chi era allo stadio ha capito che la partita non si poteva più riprendere.. Situazione complicata, tensione alle stelle. La Sampdoria rischia la Serie C, i tifosi continuano la contestazione.

