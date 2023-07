Dicendo “grazie” tu crei amore.

Un amore - il nostro - che non finirà mai.

Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare.

Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi.



pic.twitter.com/vho6SV5zXj — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 7, 2023

. Ad annunciarlo è lo stesso club blucerchiato che attraverso i social saluta il proprio capitano dopo otto stagioni. Arrivato ad inizio, il centravanti nato a Castellammare di Stabia era poi stato. Da lì in poi tante giocate, tantissimi gol (ben) e un ruolo da leader dello spogliatoio.Poetico, come i suoi gol, l'addio della Sampdoria al suo bomber: "Dicendo 'grazie' tu crei amore. Un amore - il nostro - che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi".