La Sampdoria segue il figlio di Bebeto

La Sampdoria, alla disperata ricerca di rinforzi vista anche l'emergenza infortuni, guarda la campionato portoghese e ad un... figlio d'arte. Si perché sul taccuino del club blucerchiato è finito Mattheus Oliveira, 29 anni, figlio del più celebre Bebeto. Ricordate l'esultanza ad Usa '94, mimando la culla? Ecco, era dedicata a Oliveira.



Oliveira, classe 1994 ovviamente ed ex Sporting (dove non ha mai giocato) attualmente milita alla Farense, in Serie A portoghese. Secondo Il Secolo XIX il giocatore, in scadenza a fine giugno ed in possesso del doppio passaporto, brasiliano e portoghese, andrebbe a sostituire Verre in caso di uscita del numero 10 blucerchiato.