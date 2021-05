Il nome probabilmente non dirà molto in chiave Sampdoria, eppure i più attenti ricorderanno già Aymen Abdennour. Si tratta di un difensore centrale tunisino, ex Monaco, seguito dalla Sampdoria sei anni fa, al momento dell'addio di Alessio Romagnoli. Ora il nome di Abdernnour sembra essere tornato d'attualità in casa blucerchiata.



Secondo La Repubblica la società di Corte Lambruschini penserebbe nuovamente al giocatore classe 1989, ex Monaco e con un passato anche in Valencia e Olympique Marsiglia. Abdennour ora gioca in Qatar, all'Umm-Salal, e la dirigenza doriana potrebbe trattare con la squadra dell'emirato in caso di partenza di Omar Colley.