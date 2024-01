La Sampdoria sogna Ndour, e il Psg può prestarlo

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, e il principale obiettivo blucerchiato è particolarmente ambizioso: si tratta di Cher Ndour, centrocampista del Paris Saint Germain già seguito a lungo in estate dalla dirigenza genovese. Il club parigini, però, aveva bloccato la cessione. Adesso la situazione sarebbe cambiata.



Secondo La Repubblica, la Samp punta forte su Ndour, che domenica ha esordito da titolare in Coppa di Francia, e il Psg si sarebbe deciso a prestare il giocatore per fargli fare esperienza. I blucerchiati sono in corsa, e potrebbero fare leva sulla presenza di Pirlo per convincere il ragazzo, ma ci sono numerose squadre alla caccia dell'ex Benfica.