Ieri pomeriggio, dopo tre giorni e mezzo di riposo, la Sampdoria si è ritrovata al Mugnaini, ovviamente senza i Nazionali impegnati in giro per l’Europa. La settimana di allenamenti priva di parecchi giocatori servirà a Ranieri soprattutto per recuperare e testare le condizioni di alcuni dei giocatori più attesi. E’ il caso ad esempio di Adrien Silva, utilizzato poco sino ad oggi a causa di una condizione ancora non perfetta dopo una lunga inattività.



Saranno giornate importanti anche per chi, come Antonio Candreva, deve recuperare da alcuni acciacchi o infortuni muscolari. L’ex Inter è tornato in campo già nel derby e poi a Cagliari, ma non vuole forzare dopo il problema al muscolo accusato pre Atalanta, e la sosta gli servirà per recuperare la migliore condizione fisica.