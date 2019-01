Il week end sorride alla Sampdoria, che festeggia i tre punti sull'Udinese e soprattutto l'eterno Fabio Quagliarella, sempre più da record. Nel frattempo, i blucerchiati però sono concentrati su alcune operazioni di mercato. Le ultime tra movimenti in entrata e in uscita nel video realizzato dall'inviato per la Samp di Calciomercato.com Lorenzo Montaldo.