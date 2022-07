In questi giorni a Genova, sponda, si è tornati a parlare in maniera decisa di cessione del club, in particolare dopo le voci relative alla cordata tra Redstone Capital e il Fondo. I due gruppi si preparano all'offerta , dopo aver concluso la due diligence che ha stimato anche il valore del club.Secondo Primocanale, i conti dei fondi avrebbero fissato in un range tra idebiti compresi, il valore del club, tenendo conto delle diverse voci come redditività, potenziale sportivo, appeal del brand, diritti televisivi e immobili di proprietà. Per la Samp questi ultimi, aggiunge l'emittente, sono circa 35 milioni. L’indebitamento a lungo termine supera abbondantemente i 100 milioni, per questo motivo un’offerta congrua per l'acquisto del club viene quantificata intorno aiDa Corte Lambruschini. Questa eventualità potrebbe aiutare la società a svolgere le operazioni più importanti. L’ostacolo principale nella trattativa, invece, è rappresentato dal fatto che la Sampdoria sia stata posta a garanzia dei concordati di Farvem ed Eleven nel trust Rosan custodito da Gianluca Vidal. La legge fallimentare italiana spiega che in questo caso un creditore delle due aziende di Ferrero avrebbe tre anni di tempo per “contestare” la vendita della Samp, creando il rischio di una revocatoria, ma dal Doria filtra ottimismo.