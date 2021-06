Con la probabile definizione del nuovo allenatore, e l’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria, la società blucerchiata ha iniziato a mettere nel mirino alcuni giocatori per il prossimo campionato, a partire dall’esterno Andrea Conti, in uscita dal Milan e già avuto l’anno scorso dal mister con la maglia del Parma.



Secondo Sampnews24.com il Doria starebbe ragionando sulla formula, valutando di prelevare il calciatore in prestito, magari aggiungendo un’opzione per il riscatto. Prima, però, la Samp dovrà attendere che Conti prolunghi il suo contratto con i rossoneri, in scadenza a giugno 2022, per un’altra stagione. In caso contrario, Corte Lambruschini e il Milan dovranno accordarsi per un passaggio a titolo definitivo.