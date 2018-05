La Sampdoria inizia a pianificare le mosse per il futuro, e una delle prime situazioni da risolvere sarà quella legata ad un eventuale riscatto di Gianmarco Ferrari, arrivato in prestito un anno fa dal Sassuolo a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Il diritto terminerà la sua validità a fine giugno, ma la cifra attualmente sembra troppo alta per le casse blucerchiate.



RIFLESSIONI - La stagione di Ferrari è stata buona, ma non eccezionale. A lungo il difensore ex Crotone è stato un perno della formazione di Giampaolo, che però nel finale di campionato lo ha un po' accantonato, preferendogli spesso Andersen. Da Corte Lambruschini stanno riflettendo se trattenere a Genova il giocatore, e gli uomini mercato di Ferrero sembrano intenzionati ad andare in questa direzione. Anche Giampaolo avrebbe dato il suo assenso ad una permanenza di Ferrari, ma la Sampdoria a qesto punto dovrà trattare con i neroverdi.



ESTIMATORI - Secondo La Gazzetta dello Sport il Doria potrebbe offrire una cifra di circa 7-8 milioni per assicurarsi il cartellino del giocatore classe 1992, che però vanta parecchie pretendenti. Su Ferrari ci sarebbe il Napoli, specialmente se dovessero verificarsi partenze nel reparto arretrato degli azzurri, e soprattutto alcune società estere: lo seguirebbero il Monaco, e pure il Siviglia.