Cosa fare con Mikkel Damsgaard? La Sampdoria si interroga, in vista della prossima stagione. Il talentino blucerchiato sta attraversando un momento di appannamento, ma le sue qualità e le sue potenzialità sono già state messe in mostra in questa stagione, e ciò ha ovviamente mosso il mercato per il danese. Il giocatore classe 2000 viene osservato da parecchie società, su tutte Inter e Juventus, ma l'obiettivo doriano pare essere quello di trattenerlo un altro anno, per aumentare la sua quotazione e venderlo ad una cifra superiore nel 2022.



Secondo Tuttosport però tale decisione da parte della società di Corte Lambruschini potrebbe essere messa in crisi da un'offerta importante. La Samp attualmente valuta Damsgaard circa 20 milioni di euro, a fronte di un'offerta tra i 20 e i 25 milioni la cessione sarebbe certa,e il Doria rivedrebbe senza troppi problemi la sua posizione.