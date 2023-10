Non si placano le polemiche sul gol di Pulisic in Genoa-Milan. Il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, super tifosi rossoblù, al talk show politico 'DiMartedì' su La7 ha dedicato parte della copertina all'episodio del Ferraris, un parallelismo satirico con il conflito tra Israele e Palestina volutamente spinto all'eccesso: "Per gli italiani sui social Genoa contro Milan e Palestina contro Israele è la stessa cosa, la stessa gravità… Nessuno che arriva a capire che quello che è successo al Genoa contro il Milan è molto più scandaloso della guerra Israele-Palestina: e minchia, l‘ha presa di mano".