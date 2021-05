Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.com, l'avvocato, vicepresidente dell'Associazione Piccoli Azionisti del Milan, ha parlato della vicenda Donnarumma, tra futuro in bilico e l'incontro con gli ultrà: "Sono preoccupato, invece, del fatto che ci siano delegazioni di tifosi che possano pensare che queste iniziative non disturbino la trattativa del club.Non discuto, è stata una scelta della curva. Mi meraviglia che la società l'abbia di fatto avallata, consentendo un incontro di questo tipo a un calciatore in questa situazione"."La vicenda assomiglia a quella di qualche anno fa, anche se alcune cose sono un po' cambiate. Ma è un riassunto della profonda ipocrisia che ormai alberga nel pazzesco mondo del calcio: qualche giorno fa si predicava sul calcio genuino della gente, richiamando quasi ai concetti di bandiera, ela questione non è solo affettiva, si pensava, con un ragionamento equilibrato e corretto, che questi soldi potessero essere fatti in un altro modo. Un giocatore che si lega a una maglia prestigiosa in una certa modalità è in grado di monetizzare - tramite i diritti di immagine - questa sua qualità anche nel mondo della pubblicità o dello spettacolo. Nel calcio c'è poca capacità di ragionare sul prodotto spettacolo che offrono i calciatori"."Un professionista ha il diritto e il dovere di valutare ed eventualmente accettare queste offerte. Il nuovo Totti? Si poteva fare riferimento a Maldini, a Baresi, a Rivera. Io coltivo ancora il mito di Rivera. Era un calcio in cui Gigi Riva ogni anno veniva accostato al Milan, ma rifiutava sempre per restare al Cagliari.. Se il merito sportivo è monetizzato, è un conto. Se si monetizza altro, è un altro conto. Accettare che procuratori possano percepire commissioni dell'8-10% significa accettare logiche fuori mercato. In ogni settore. La macchina è malata"."Non credo che Donnarumma non abbia accettato semplicemente perché il Milan sia arrivato in ritardo. Non penso che l'anno scorso o due anni fa avrebbe accettato, siamo arrivati dove Raiola voleva arrivare.".